Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı. Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 108 bin 860 öğrenci dersbaşı yaptı. Yeni dönemde öğrencileri bir dizi yenilik bekliyor. İşte o değişiklikler:

∂ Yarıyıl tatili ve yaz tatiline ek olarak iki ara tatil olacak.

∂ 66 olan ilkokula başlama yaşı 69 aya çıktı.

∂ Teneffüs süresi arttı. Tam gün eğitim yapan okullarda an az 15 dakika, ikili eğitimli okullarda ise en az 10 dakika teneffüs olacak.

∂ MEB, bütün ilk ve ortaokullar için yeni bir okul ve çocuk şarkısı hazırladı.

∂ Okul kantinlerinde okul gıdası logosu olmayan yiyecekler satılamayacak.

∂ Okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar için yapılan okula uyum haftasının süresi beş günden iki güne düştü.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerimizin şefkati, heyecanı, özeni en büyük teminatımız olacak” dedi.