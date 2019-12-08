Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay İSTANBUL

“Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için bütün ihtimaller göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınmıştır” diyen Bakanlık, ulaşan başvurular hakkında gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını söyledi. MEB’den yapılan açıklama şöyle: Doğa Kolejinin 51 şehirde 411 özel okulu bulunmaktadır. Problemler, 15 ildeki 214 okulda yaşanmaktadır. 41 ildeki 197 okul ise imtiyaz hakkı kullanımı (franchising) metoduyla eğitim öğretim

faaliyetlerini düzenli şekilde sürdürmektedir. Görev yapan personelin karşılanmayan özlük haklarını dava yoluyla ilgili okulun kurucusundan talep etme hakları bulunmaktadır. Muhtemel bir durumda öğrencilerimizin resmî veya özel okullara nakillerinin gerçekleştirilebilmesi için bütün planlamalar yapılmıştır.