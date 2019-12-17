Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay - Yönetim, okulun satışının cumartesi günü duyurulacağını söylemiş ancak herhangi bir beyanat verilmemişti. Öğretmenlere gönderilen son mesajda açıklamanın pazartesi günü yapılacağı söylendi ancak yönetim yine bir açıklama yapmadı. Doğa Kolejine ulaştığımız yetkililer “Gün içinde bir açıklama yapılacak. Çalışma ve anlaşmalarda son şekil verildi. Hepimiz sizin gibi bir bekleyiş içindeyiz... Bunun dışında bir şey diyemeyiz” ifadesi kullanıldı.



ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKTI

Veliler yönetimi protesto için çocuklarını okula yollamadı. Kurumun Ataşehir’deki yönetim binasına gelen bazı öğretmenler ise doyurucu bir açıklama alamadıklarını ve bu şartlarda çalışamayacaklarını söyledi. “İş Kanunu’nun 34. maddesine dayanan” öğretmenler maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek iş bıraktı.



MALİ TABLO AĞIR

Bu tartışmalar sürerken “Aydın Üniversitesi Doğa Okullarını satın aldı” iddiaları gündeme geldi. Üniversite, ortada bir teklifin olduğunu doğruladı ama satış için bir sonuç olmadığını açıkladı. Üniversitenin yetkilileri şunları söyledi: Doğa Koleji yönetimi, eğitim camiasında söz sahibi olan birçok kuruma teklif götürdü. Bunlardan birisinin de Aydın Üniversitesi olduğu doğru... Önümüze bir teklif geldi ama söylenen rakamlar oldukça yüksekti. Bize sunulan binaların çoğu kira ve teminat gösterilen yerleri yok. Böyle bir teklifi kabul etmemiz imkânsız...