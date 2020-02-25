Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazar Demir “Genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 24,5 olduğu şartlarda sayılarının her geçen gün artacağı, öğrenim kredisi almış mezunlar ile şu anda öğrenim kredisi alan gençlerimizi borç yükünden kurtaran, önünü açan düzenlemeye ihtiyaç var” dedi. Demir şunları söyledi: Öğrencilerimiz, borçlarını mezuniyet tarihinden iki sene sonra ödüyor. İki sene sonra ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1,40 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Bu yüzden geciken borç, alınan kredinin üç katına çıkabiliyor. Yalnızca, 2019’da öğrenim kredisi alan kişi sayısı 1 milyon 156 bin oldu. 2020 Ocak itibarıyla öğrencilere verilen öğrenim kredisi miktarı lisansta aylık 550 TL, yüksek lisansta bin 100 TL, doktorada ise bin 650 TL. Bir lisans öğrencisinin aylık 550 TL öğrenim kredisi aldığını ve eğitim süresinin dört sene olduğunu varsayarsak dört senenin sonunda 26.400 TL’lik bir geri ödeme çıkıyor. Anaparanın üzerine eklenen faizi de katarsak öğrencinin ödemesi gereken borç miktarı, ortalama 30 bin TL’nin üzerine çıkmaktadır.

Mahmut Özay