Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgın sebebiyle başlayan uzaktan eğitim sürecinde 22 yabancı öğrenci yakınlarının yanına giderken 208’i de okulun pansiyonunda barınmaya devam ediyor. Bu süreçte öğrenciler, vefa borcunu ödemek için arta kalan zamanlarında da okulun atölyelerindeki üç boyutlu yazıcılarla sağlık çalışanları için siperli maske üretiyor. Pakistan'dan gelen Muhammed Enes "Türkiye Cumhuriyeti bize her zaman kucak açtı, yardım etti. Biz de bugün elimizden geldiğince onlara karşı vefamızı göstermek istiyoruz” dedi. Gineli Abdurrahman Bah da "Biz her zaman Türk milletinin yanındayız. Uzaktan eğitim başladıktan sonra kalan zamanlarımızda burada maske üretiyoruz. Bir şekilde Türk milletine borcumuzu ödüyoruz" ifadelerini kullandı.