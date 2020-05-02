Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, CISCO Network Akademi arasında dijital eğitim alanında başlattıkları iş birliği kapsamına Doğu ve G.Doğu Anadolu bölgelerindeki 16 üniversiteyi de dâhil ederek projedeki toplam üniversite sayısını 24'e çıkardıklarını bildirdi. YÖK Başkanı Yekta Saraç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CISCO ile geçen martta başlattıkları dijital eğitim alanında iş birliği projesi hakkında bilgi verdi. Projenin ilk aşamasında, beşi yeni kurulan teknik üniversite olmak üzere toplam sekiz üniversitedeki akademisyenlere verilen "siber güvenlik" ve "ağ yönetimi" eğitimlerinin devam ettiğini belirten Saraç "Şimdi proje kapsamına, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan ve 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi'nde yer alan 16 üniversiteyi de dâhil ederek, projedeki toplam üniversite sayımızı 24'e çıkardık" açıklamasını yaptı. YÖK'ten yapılan açıklamada ise Saraç'ın, CISCO yetkilileriyle video-konferans metoduyla gerçekleştirilen toplantıdaki konuşmasına yer verildi. Buna göre, YÖK olarak yükseköğretimde dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini belirten Saraç, içinde bulunulan süreçte bunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. Saraç, küresel salgın sonrasında üniversitelerin bazı altyapı yetersizliklerine rağmen sürece hızla uyum sağladığını ifade etti.