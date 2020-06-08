Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde öğrencilerde oluşabilecek travma konusunda rehber öğretmenlerin aktif bir çalışma içinde olduklarını belirten Selçuk, “Çocuklarımızın, salgınla baş etme konusunda birtakım eğitimler almaları, oyunlar oynamaları ve bazı videoları seyretmeleri suretiyle sosyalleşmeleri ile, ortaya çıkabilecek aksaklıkların önüne geçmeyi planlıyoruz” dedi. Sınav yapılacak okulların sosyal mesafe konusunda Bilim Kurulunun hazırladığı rehbere uygun düzenlendiğine dikkati çeken Selçuk, “Sınıf sınıf, okul okul, tek tek bakıyoruz. Çocuklarımızın nasıl yerleştirileceği konusunda simülasyonlar tamamlandı. Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını elbette istemiyoruz. O yüzden ikinci bir maske vereceğiz. Bazı çocuklarımız ‘Maske ile başarılı olamam’ diyor. Bilim Kurulundan ‘Sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkartabilirler’ cevabını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartarak sınava devam edebilir” değerlendirmesinde bulundu.