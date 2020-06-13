Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı “Yurtlarımızın artık pandemi sürecinden çıkıp gerekli iş ve işlemleri yaparak asıl sahipleri olan öğrencilerimize hazırlamaya başladık. Pandemi sürecinden sonra dezenfeksiyon ve temizlik gibi birtakım bakım onarım çalışmaları yapıldı. Öğrencilerimizin bir kısmı burada kalan eşyalarını almaya geldi ve onlara eşyalarını teslim etmeye devam ediyoruz” dedi. Salgın öncesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu Neclâ Pekolcay Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerden biri olan Rabia Kara da eşyalarını yurttan gelip alan öğrencilerden birisi... Eşyalarının çok iyi korunduğunu dile getiren Kara “Uzaktan eğitim devam ettiği için evde ödevlerle derslerle uğraştık. Ama tabii dışarı çıkamamak bizi biraz bunalttı. Eşyalarım bıraktığım gibiydi. Hiçbir eksiğim olmadan eşyalarımı aldım” diye konuştu.