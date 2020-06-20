Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Ece Tözeniş, şöyle devam etti: Karneleri aldıktan sonra önümüzde uzun bir zaman var. Bu zamanı sadece dinlenerek geçirmek, önceki öğrenmelerimize haksızlık olacaktır. Biliyoruz ki, hem lise hem de üniversite sınav soruları, teknik açıdan öğrencinin kitap okuma alışkanlığını da ölçüyor. Kitap okumak, arada tamamlamış olduğumuz yılın derslerine bir göz gezdirmek, yaz tatilimizi verimli kılacaktır. Bir yaz tatili programı hazırlanabilir ama bu program okul döneminde olduğu gibi ders çalışma ağırlıklı olmamalı. Dinlenme, eğlenme, farklı aktivitelerde bulunma süreleri daha fazla olurken ara ara ders çalışma zamanları da bu planlamaya mutlaka eklenmeli.