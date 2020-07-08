Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'deki köklü devlet liseleri, dünya standartlarında eğitim verebilmek için uluslararası müfredat ve diploma programları uygulamaya başladı. Böylece eğitim standartı, lise çağındaki öğrencilerin ve velilerinin okul seçimindeki öncelikleri arasında üst sıralara taşınıyor. Son olarak 20 Haziran'da yapılan Lise Geçiş Sınavı'nın ardından gözler 16 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçlarına çevrilirken öğrencilerin hedefledikleri liselere görüşme ve ziyaret talebinde bulunmaya başladıkları görüldü.

Devlet liseleri ile AP (Advanced Placement) adı verilen uluslararası müfredat ve diploma programını uygulamaları için iş birliği halinde olan WCEP (Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı) Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, soruların açıklanmasıyla birlikte yüksek puan alacağını öngören öğrencilerin özel okul ve kolejlerden ziyade uluslararası müfredat uygulayan devlet liselerine yöneldiğini söyledi.

Uluslararası müfredat uygulanan 6 devlet lisesi revaçta

Öğrencilerin ve velilerin, yerleştirme sürecinde en iyi tercihleri yapabilmek için yoğun bir araştırma sürecine girdiklerini belirten WCEP Türkiye Genel Müdür Volkan Cerrahoğlu, okul tercihlerinde uluslararası eğitim standardının başlıca kriter haline geldiğine dikkat çekti.

Cerrahoğlu, "Uluslararası eğitimde fırsat eşitliği, sınavda belli bir başarı düzeyini yakalamış her öğrencinin hakkı. WCEP Türkiye olarak bizler de köklü devlet liselerimizle iş birliği yaparak dünya standartlarında eğitim verebilmelerini sağlıyoruz. Bu yılki sınav sürecinin ardından yüksek puan bekleyen öğrencilerimizin AP programını entegre ettiğimiz İzmir Atatürk Lisesi, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Validebağ Fen Lisesi, Adana Anadolu Lisesi, Antalya Lisesi ve Ankara Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi gibi köklü devlet liselerimize olan yoğun talepleri, eğitim standardında özel okul farkının ortadan kalktığına ve hedeflediğimiz fırsat eşitliğinde önemli bir yol katettiğimizi gösteriyor." şeklinde konuştu.

"Lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri almak mümkün"

AP programını Türkiye'de daha da yaygınlaştırarak devlet liselerini dünyaya açmayı amaçladıklarını belirten Volkan Cerrahoğlu, "Öğrencilerimizin devlet liselerimizden aldıkları eğitimi uluslararası düzeye taşımak ve hem ülkelerine hem de dünyaya örnek olacak bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak temel gayemiz. Bu kapsamda ilk olarak ABD'de yürürlüğe alınan ve 60'tan fazla ülkede uygulanan AP'yi, Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Öyle ki AP, dünyanın en önemli uluslararası diploma programlarından biri olarak gerek derslerin içeriği ve işlenişi gerekse bilgiyi ölçme tarzı ile öğrencileri henüz lisedeyken üniversiteye düzeyine taşımaya odaklanıyor. Üniversite derslerinin de alınabildiği program yurt dışı üniversitelere kabul aşamasında avantaj sağlarken daha önce alınan üniversite düzeyindeki derslerden muaf olma hakkı da kazandırıyor." dedi.