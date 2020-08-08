Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversite hayali kuran gençler için başlayan tercih maratonu 14 Ağustos'a kadar devam edecek. Uzmanlar, adayların tercihleri konusunda öncelikle puana değil, sıralamayı dikkate almaları gerektiğinin altını çiziyor. Uyarılarını sıralayan eğitim uzmanı Seval Tosun şunları söyledi: Sınavla ilgili geçen yıllara göre şöyle bir değişiklik var; sayısal ve eşit ağırlıkta, belirli puan aralıklarında bir yığılma söz konusu. Geçen sene aynı puanı alan öğrenciler, bu ne o puanla sıralama olarak biraz daha geri durumdalar. Tabii bu da onların belirli tercihler yapmasını da etkileyecek. Bu yığılma kesinlikle göz önünde bulundurulmalıdır. Hatta fırsatları varsa, diledikleri meslekler hakkında bu mesleği icra eden kişilerle görüşmeleri. Bu meslekle alakalı neler yapabilirler, bununla ilgili de bilgi almaları önemli. Tercih döneminde aile ve birçok etki oluyor. O yüzden tercih yapılırken kesinlikle uzman kişilerle görüşmeleri gerekiyor. Bunun dışında, biz genellikle biraz gerçekçi değil, hayalci tercihler yapıyoruz. Bunlar bir tarafa bırakılmalı, ‘Sıralama ve hangi mesleğe uygun bir bireyim’ soruları birbirine entegre edilip bu şekilde tercih yapılırsa daha başarılı tercih yapmış olurlar.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAMAYIN

İstenilen üniversite sırf puan tutuyor diye tercih edildiğinde daha kötü sonuçlar alınabiliyor. Hayal kırıklığı ya da şehri ve üniversiteyi sevmediği zaman daha büyük sıkıntılar olabiliyor. Çünkü seneye tekrar sınava girdiklerinde ve istenilen üniversite gelmediğinde, diploma katkı puanından yarı puan alınmış olacak. Bu da nereden bakarsanız 15 ila 30 puana denk geliyor. O yüzden bu konuda da çok dikkat etmeleri gerekiyor. Üniversite adayı tercih yaparken öncelikle istediği mesleği ve bölümü belirlemesi gerekiyor. Bu tek bir bölümle sınırlı kalmayabilir, en çok istenilen bölümden seviye sıralama yaparak tercih listesi oluşturulmalı. Mesela, öğrenci 30 bin sıralamadadır, burada 20 bin-40 bin arasında bir sıralama aralığıyla tercih listesini oluşturabilir. Aileler, çocukların ilgi ve alakalarını, yeteneklerini göz ardı etmemeleri gerekiyor.