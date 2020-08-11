Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

On binlerce öğrencinin heyecanla beklediği an geldi çattı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları dün açıklandı. Buna göre fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu liselerinde yüzde 100, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ise yüzde 97 doluluk sağlandı. Sınavla öğrenci alan okulların kontenjanı 2019'da 139.600 iken bu liselere 138.993 öğrenci yerleşmişti. Bu yıl ise bu liselere ayrılan 213.940 kontenjana 212.485 öğrenci yerleşme imkânı buldu. Böylece sınavlı okullara yerleşen öğrenci sayısı 2019'a göre yüzde 53 arttı. Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin birinci tercihine yerleşme oranı yüzde 49,3 olarak gerçekleşti. Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için son iki yılda attığı adımlar meyvelerini verdi. Geçen yıl sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerine 23.775 öğrenci yerleşirken 2020'de bu sayı yüzde 64 artarak 39.013'e yükseldi. Diğer taraftan bu liselere sınavlı ve sınavsız yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Anadolu liselerine geçen yıl giren öğrencilerin yüzde 99'u ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşirken 2020'de de bu oran değişmedi. Bu liselere yerleşen öğrencilerin yüzde 99'u yine ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine girme imkânı buldu. Geçen yıl Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 87’si ilk üç tercihlerinde yer alan bir Anadolu imam hatip lisesine yerleşirken 2020'de bu oran yüzde 87,26'ya yükseldi.

İKİNCİ TERCİHLER BAŞLADI

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için ise bu süreç devam edecek. Bu kapsamda 14 Ağustos'a kadar yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak, sonuçlar 17 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek, 24 Ağustos'ta da sonuçlar duyurulacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta bu süreç tümüyle sona erecek. Bu arada liselerin boş kontenjanları ve taban puanları, "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayınlandı.