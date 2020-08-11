İstanbul’daki İhlas Vakfı Genel Merkezinde yapılan seminere, bilgi ve birikim sahibi alanında uzman yönetici, iş adamı ve akademisyenler konuşmacı olarak katılacak. Aktivite, program koordinatörü Sefer Koçyiğit’in bilgilendirme konuşmasıyla açıldı. Ardından İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, katılımcıları selamlayıp bir konuşma yaptı. Akalın, Vakfın, gençlere çok büyük önem verdiğini vurguladı. Bir hafta devam edecek seminerde kariyer planlaması, iş hayatı, internet kullanımı, CV doldurma, proje geliştirme gibi konular işlenecek.
Gençlere iş hayatı eğitimi
11.08.2020 - 02:37 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 02:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Vakfı yurtlarında barınarak ülkemizin muhtelif üniversitelerinden mezun olan veya mezuniyet durumuna gelen öğrenciler için hazırlanan ‘İş Hayatına Hazırlık Semineri’ başladı.
Etiketler : ihlas vakfı,
724155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/724155.aspx
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