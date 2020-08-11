Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki İhlas Vakfı Genel Merkezinde yapılan seminere, bilgi ve birikim sahibi alanında uzman yönetici, iş adamı ve akademisyenler konuşmacı olarak katılacak. Aktivite, program koordinatörü Sefer Koçyiğit’in bilgilendirme konuşmasıyla açıldı. Ardından İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, katılımcıları selamlayıp bir konuşma yaptı. Akalın, Vakfın, gençlere çok büyük önem verdiğini vurguladı. Bir hafta devam edecek seminerde kariyer planlaması, iş hayatı, internet kullanımı, CV doldurma, proje geliştirme gibi konular işlenecek.