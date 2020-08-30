Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını döneminde en çok merak edilen konu, okulların açılıp açılmayacağı... Yarın itibarıyla uzaktan eğitim başlayacak ve 18 Eylül’e kadar devam edecek. Son durumu İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında anlatan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “21 Eylül’de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Bununla ilgili değişiklik yok. Günü geldiğinde ‘Şu sınıflar’ diyeceğiz. Salgının seyrini izliyoruz. Sağlık Bakanlığıyla iletişim hâlindeyiz. Okulları açmamak gerekiyorsa açmayız. Bunu belirsizlik değil çocuğu korumak olarak algılayın. Halkımız şunu bilsin; hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız” dedi. İşte Selçuk’un açıklamalarından satır başları...

∂ İnternete erişemeyen bir buçuk milyon çocuğa 17 kitaptan oluşan set verilecek. 5 bin 200 destek noktası kuruyoruz. İnternet paketi olmayanların da eğitimle ilgili kotaları iki katına çıkarılacak.

∂ Çocuklarımıza, ders kitabının haricinde somut çalışma kitabı da dağıtılacak. Okullara gönderildi. Artık veliler başka kitaba ihtiyaç duymayacak.

∂ Özel okullarda indirime yönelik olarak epeydir çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta belli bir noktaya geleceğiz.

∂ Velileri “Evladınızı okula gönderin” diye zorlayamayız. Bunun hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Ama okul, sokağa ve eve göre Covid-19 sürecinde en güvenli yer. Çünkü tedbirimizi olağanüstü derecede alıyoruz. Okulların temizliği konusunda standartlar belirledik. Maske ve dezenfektanı kendimiz ürettiğimiz için, tedarik edilmesinde sıkıntı yok. Bu sene 10 bin ekstra personel aldık. 54 bin personelimiz göreve hazır.

∂ Altmış yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerimiz, idari izinli sayılacak. Diğer öğretmenlerimiz için de tam zamanlı bir mesai düşünmüyoruz.