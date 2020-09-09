Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk “Yüz yüze eğitim öğretime sadece hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle gerçekleştireceğiz. Bu öğrenciler, ilk uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise 2 gün olacak şekilde başlayacak. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz. Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilir. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacak. Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacak. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim yapılacak. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacak” diye konuştu.