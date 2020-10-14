Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün videokonferans yöntemiyle düzenlenen "Öğretmenlerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi Kursu Sertifika Töreni"ne katıldı. UNICEF iş birliğinde yapılan bu çalışmanın dünyanın ihtiyacı olan teknolojideki dönüşümün öğretmen mesleğine yansımasının ve salgın döneminde bu becerileri uzaktan eğitim bağlamında nasıl geliştirileceğinin bir fırsatı olarak gördüklerini söyledi. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin öğretmenin bu eğitimden geçtiğini kaydeden Selçuk, şunları dedi: Bizim açımızdan asıl olan yüz yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitimin bir an önce sağlık şartları içerisinde hayata geçmesi için çabamız sürüyor. Öğretmenlerimizin sönmeyen çabaları bizim en büyük desteğimiz. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız.
Bakan Selçuk: Asıl olan yüz yüze eğitim
14.10.2020 - 02:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 02:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Yaklaşık 150 bin öğretmen uzaktan eğitim için eğitim gördü. Bu durumu hep birlikte omuzlayıp ülkenin çocuklarını eğitimsiz bırakmayacağız...”
Etiketler : ziya selçuk,milli eğitim bakanı,
738720 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/738720.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER