Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün videokonferans yöntemiyle düzenlenen "Öğretmenlerin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi Kursu Sertifika Töreni"ne katıldı. UNICEF iş birliğinde yapılan bu çalışmanın dünyanın ihtiyacı olan teknolojideki dönüşümün öğretmen mesleğine yansımasının ve salgın döneminde bu becerileri uzaktan eğitim bağlamında nasıl geliştirileceğinin bir fırsatı olarak gördüklerini söyledi. Şu ana kadar yaklaşık 150 bin öğretmenin bu eğitimden geçtiğini kaydeden Selçuk, şunları dedi: Bizim açımızdan asıl olan yüz yüze eğitimdir. Yüz yüze eğitimin bir an önce sağlık şartları içerisinde hayata geçmesi için çabamız sürüyor. Öğretmenlerimizin sönmeyen çabaları bizim en büyük desteğimiz. Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız.