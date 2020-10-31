Selçuk "Bakanlık olarak bilim ve teknoloji hususlarında elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Çağrı merkezimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada ikincilik ödülü aldı. Bunun için de mutluyuz. Akademik muhtevayı yapay zekâyla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülkeden biriyiz" dedi. Etkinlik sonrası bir gazetecinin "23 Kasım'da 6, 7, 10 ve 12. sınıflar, 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak doğru mudur?" yönündeki soru üzerine Selçuk "Daha önce de söyledik. Resmî açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin" dedi.
'23 Kasım bizim resmî açıklamamız değil'
31.10.2020 - 04:19 | Son Güncelleme: 31.10.2020 - 04:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli'de kodlama atölyesi açılışına katıldı.
Etiketler : Ziya Selçuk,
743005 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/743005.aspx
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