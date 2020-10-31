Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk "Bakanlık olarak bilim ve teknoloji hususlarında elimizden geleni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Çağrı merkezimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmada ikincilik ödülü aldı. Bunun için de mutluyuz. Akademik muhtevayı yapay zekâyla destekleme konusunda da dünyadaki birkaç ülkeden biriyiz" dedi. Etkinlik sonrası bir gazetecinin "23 Kasım'da 6, 7, 10 ve 12. sınıflar, 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak doğru mudur?" yönündeki soru üzerine Selçuk "Daha önce de söyledik. Resmî açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin" dedi.