Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent işbirliği ile hayata geçirilen T-BİGGY, 2020 yeni çağrı dönemi kapsamında iş fikri olan genç girişimcilerini arıyor. 4 Aralık’a kadar programa başvuracak olan girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK’a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. BİGG Destek Programı’na, herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezuniyetinden en fazla 10 yıl geçmiş lisans, yüksek lisans, doktora mezunları başvurabiliyor.