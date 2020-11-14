Yaşar Üniversitesi ve ODTÜ Teknokent işbirliği ile hayata geçirilen T-BİGGY, 2020 yeni çağrı dönemi kapsamında iş fikri olan genç girişimcilerini arıyor. 4 Aralık’a kadar programa başvuracak olan girişimcilerin uygun bulunan iş fikirleri, ön kuluçkaya alınarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilecek ve nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK’a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanacak. BİGG Destek Programı’na, herhangi bir lisans programından bir yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezuniyetinden en fazla 10 yıl geçmiş lisans, yüksek lisans, doktora mezunları başvurabiliyor.
Fikrini getir 200 bin lirayı kap
14.11.2020 - 06:04 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 06:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜBİTAK 1512 - BİGG Destekleme Programı ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 200 bin TL hibe desteği veriyor.
Etiketler : tübitak,
746377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/746377.aspx
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