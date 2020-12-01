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Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ertelendi
01.12.2020 - 09:49 | Son Güncelleme: 01.12.2020 - 09:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MEB: "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Kaynak: İHA
Etiketler : meb,
750177 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/750177.aspx
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