Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ''Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor'' açıklamasını yaptı. Katıldığı televizyon programında soruları cevaplayan Bakan Selçuk, öğrencilere tek sınav notuyla basılı karne vermek istediklerini de belirtti. Selçuk özetle şunları söyledi:

YÜZ YÜZE EĞİTİM: Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu ile temas hâlindeyiz. Öğrencilerimizi de bu dönemde izliyoruz. Kısaca ilgili kurumlarla değerlendirmeleri yapıyoruz. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu konu tekrar değerlendirmeye alınacak. Okulların açılmasını biz de istiyoruz ama duruma bakılacak. Muhtemel senaryolar değerlendirilip okul kararı verilecek. Anaokulu ve kreşlerin durumuna ilişkin bir değerlendirme de bu toplantıda değerlendirilecek

YARIYIL TATİLİ: Okulların bir an önce açılması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin. Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.

SINAVLARIN DURUMU: 22 Ocak'ta karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz. Biz çocuğuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz. Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için de çalışıyoruz.

LGS VE YKS MÜFREDATI: EBA'nın içeriği gelişti, şu an yeterince kaynak var. Müfredatın tümünden sorumlu olmak bize gelen tavsiyeler arasında. Bu karar bürokratik değil, eğitimcilerin ortak görüşü. Bizim nisan, mayıs aylarında telafi eğitimimiz oldu. Önümüzdeki 2 yıl için bir telafi eğitim planımız var.

500 BİN TABLET PROJESİ: 150 bin tablet dağıtıldı, ocakta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor.

60 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI: İmkân ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkânlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında sadece Millî Eğitim Bakanlığında değil. Velilerimizle irtibatlarını görüyorum. Cansiparane çalışan öğretmenlerimiz var. Bu süreçte velilerle daha çok temas ediyorlar. Güzel şeyler yapıyoruz ama eksiğimiz var. Çok yolumuz var. Benim tavsiyem çocuklarımızın bu zor dönemi kazanca dönüştürmeleri. Kitap okuyan çocuk sınavda avantajlıdır.