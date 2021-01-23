Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Kurulduğu günden bugüne 3 milyona yakın çocuğun hayatına dokunan TEGV, pandemi döneminde de örgün eğitime devam edemeyen 8 bin 374 çocuğu eğitimle buluşturdu. Pandemi sonrası dönemde yüz yüze ve çevrim içi eğitim çalışmalarını bir arada sürdürmeyi hedefleyen TEGV, Arçelik ve Eski Arçelikliler Derneği’nin desteğiyle başlatılan “Yeni Dünya” kampanyası kapsamında 2000’e yakın tablet bağışı sağlandı ve bugüne kadar İstanbul/Beykoz, Van/Gevaş ve Erciş, Siirt/Kurtalan, Şanlıurfa, Gaziantep, Şırnak/Cizre ve Mardin/Savur’a bağlı köy okullarındaki 700 çocuğa tabletleri hediye edildi. TEGV’in 2021 planları arasında inşaatı tamamlanma aşamasında olan Çorlu Aysel Öğücü – Lila Öğrenim Birimi ile Van’da inşa edilecek Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nda çocuklarla buluşmak yer alıyor.

TEGV, 26. doğum günü nedeniyle çevrimiçi basın buluşması yaptı. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci “2020, tüm dünya için pek çok açıdan zorlu geçen bir yıl oldu. Çocuk seslerini çok özledik" dedi.