Bakanlık'tan 'Doğa Koleji' açıklaması! "Eğitim kesintisiz devam edecek"
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait Doğa Kolejinde eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam edeceği açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklama şöyle:
"İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki “Doğa Koleji” özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan “Doğa Koleji” özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir.
Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."