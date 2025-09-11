Eğitimde büyük sıçrama! Türkiye OECD listesinde öne çıktı

MAHMUT ÖZAY - Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) her yıl hazırladığı ve ülkelerdeki eğitim sistemlerine dair en kapsamlı karşılaştırmalı verileri sunan “Bir Bakışta Eğitim 2025” raporu yayımlandı.

Rapora göre Türkiye, eğitimde en fazla ilerleme kaydeden ülkeler arasında yer alırken, eğitimde kapsayıcılığı artırma ve genç nüfusu eğitime kazandırmada da OECD ülkeleri arasında öne çıktı.

Rapor, Türkiye’de okul öncesinden yükseköğretime kadar her kademede eğitime erişimin arttığını, yükseköğretimi tamamlama oranlarının yükseldiğini ve terk oranlarının düşük düzeyde olduğunu, öğretmen maaşları ile sınıf mevcutlarının iyileştirildiğini ve temel derslere ayrılan sürenin de OECD ortalamalarının üzerinde olduğunu ortaya koydu.

OECD ORTALAMASI YÜZDE 86

Türkiye’de son 10 yılda yüzde 28’den yüzde 54’e yükselen 3-5 yaş arası çocukların okullaşması oranındaki yüzde 26’lık artış, OECD ülkeleri arasında en yüksek artışlardan biri olarak kayda geçti. 5 yaş grubunda okullaşma oranı ise yüzde 86 olan OECD ortalamasını geçerek yüzde 98’e ulaştı. Ayrıca Türkiye, ortaokul kademesinde 50 yaş ve üzeri öğretmenlerde yüzde 13 oranındaki ortalamasıyla yüzde 38’lik OECD ortalamasını geçerek üye ülkeler arasında en genç öğretmen profiline sahip ülkelerden biri oldu.

İlkokul sınıf mevcutları da 2013’ten bu yana 2 öğrenci azalarak 21’e düştü ve OECD ortalamasıyla aynı seviyeye geldi.