Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

- Güncelleme:
Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her yıl öğretmenlerin hesabına eğitim ve öğretim yılına hazırlık ödeneği yatırılmaktadır. 8. toplu sözleşmeye göre öğretmenler ve eğitimcilere verilecek eğitim ödeneği yükseldi. Peki, "Eğitim ödeneği ne zaman yatacak?" İşte beklenen tarih...

2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi günü başladı.

Öğretmenler, yeni eğitim yılında ihtiyaçları karşılamak için gözlerini öğretim yılına hazırlık ödeneğinin yatacağı tarihe çevirdi. İşte, öğretmelerin eğitim ödeneği tutarı.

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? - 1. Resim

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Eğitim ödeneği her sene genellikle eylül ayının sonlarına doğru yatırılıyor. Bu yıl ise 15 Eylül'den sonra hesaplarda geçecektir.

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? - 2. Resim

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

8. toplu sözleşme ile beraber öğretmenlerin eğitim ödeneği tutarı da yeniden belirlendi.

2025-2026 yılı için Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu'nda, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 5 bin 266 liradan 6 bin 436 liraya çıkarıldı. Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği de 1853 lira artırıldı.

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? - 3. Resim

Öğretmenlerin okula dair ihtiyaçları gidermek için her sene eğitim ödeneği almaktadır. İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlar bu ödemeden yararlanmaktadır.

