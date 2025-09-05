Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı! Toplamda 7.1 milyar lira ödenecek

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı! Toplamda 7.1 milyar lira ödenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı! Toplamda 7.1 milyar lira ödenecek
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Sosyal Yardım, 7, Eylül Ayı, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplamda 7,1 milyar lira ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik toplam 7,1 milyar lira yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

"HAYIRLI OLSUN" 

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda eylül ayı için 4 milyar lira yaşlı aylığı, 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarihi imzalar sonrası dikkat çeken rakam: Fark 16,4 milyon euro!Avrupa'nın kalbine unutulmaz yolculuk! Uraloğlu İstanbul-Paris tren seferinin detaylarını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Merinos, Kıvırcık, Tahirova... TİGEM 3 bin 320 küçükbaş hayvan satacak! İşte ihale detayları - EkonomiTİGEM 3 bin 320 küçükbaş hayvan satacakKDK çalışanı haklı buldu: Kurum kartlarında bu bilgiler yer alamaz - EkonomiKurum kartlarında bu bilgiler yer alamazFETÖ nedeniyle kayyım atanmıştı! 390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satışa çıktı - Ekonomi390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satıştaKilosu 100 lira! İşte tezgahların en ucuz balığı - Ekonomiİşte tezgahların en ucuz balığıÇAYKUR'dan çaya son 3 ayda 3. zam! Yeni fiyatlar bugünden geçerli... - EkonomiÇAYKUR'dan çaya 3 ayda 3. zam!Enpara hesabı olanlar dikkat! IBAN'lar değişiyor, bu talimatı vermeyene para gelmeyecek - EkonomiBu talimatı vermeyene para gelmeyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...