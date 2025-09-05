Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
FETÖ nedeniyle kayyım atanmıştı! 390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satışa çıktı

FETÖ nedeniyle kayyım atanmıştı! 390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satışa çıktı

Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, FETÖ terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesi ile kayyım atanan Maydonoz Döner'i satışa çıkardı. 390 şubesi bulunan döner zinciri için muhammen bedel 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. ‘Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 2 milyar 801 milyon TL olarak belirlendi.

İHALEYE SON BAŞVURU TARİHİ 14 EKİM 

İhale günü 15 Ekim 2025 olarak açıklandı. İhaleye son başvuru tarihi ise 14 Ekim 2025. Maydonoz Döner, 5 ülke 390'ı aşan şubesi ile hizmet veriyor.

FETÖ nedeniyle kayyım atanmıştı! 390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satışa çıktı - 1. Resim

Satış ilanında şu bilgiler yer aldı:

''İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 280.100.000 (İki yüz seksen milyon yüz bin) TL'dir. Teminat olarak; nakit, teminat mektubu ya da T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.
‘Şartname'de belirtilen idari zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 (bir) asıl ve 1 (bir) kopya olarak, mali zarf ise 1 (bir) asıl olarak, en geç 14.10.2025 tarihi saat 16:00'a kadar "Satış Komisyonu"na kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecektir. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

FETÖ nedeniyle kayyım atanmıştı! 390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satışa çıktı - 2. Resim

AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK 

İhale 15.10.2025 tarihinde, saat 11:00'da ‘Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi ("Kısa Liste") oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecektir.''

Satışa ilişkin detaylı bilgi TMSF'nin Satış İlanları bölümünde yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

