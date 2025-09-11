Üniversiteliyi bekleyen büyük tehlike! Uzmanlardan 'tuzağa düşmeyin' uyarısı

EĞİTİM SERVİSİ / İSTANBUL - Türkiye’nin önde gelen holdinglerinin kurduğu vakıfların yanı sıra eğitime gönül veren çeşitli sivil toplum kuruluşlarının verdiği burslar her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce başarılı öğrencinin eğitim hayatının en büyük destekçisi olacak. Nitekim hem devlet bursları hem de vakıflar tarafından sağlanan bursların miktarı bu yıl yeniden düzenlendi.

Öğrencilere burs veren birçok kurum ve kuruluş başvuru sürecini başlattı. Uzmanlar, bu dönemde burs arayışı telaşı yaşayan öğrencilerin kötü niyetli kişilerce dolandırılma riski bulunduğunu söyleyerek, uyardı.

"ÇOCUKLARIMIZI ÇEŞİTLİ SUÇLARA ULAŞTIRABİLİYORLAR"

Avukat Serkan Ayaz “Hayatının baharında olan çocuklarımızı burs verme vaadiyle ağlarına düşürüp dolandırıyorlar. Şöyle ki, gerek topladıkları CV’lerle kişisel verilerine ulaşıp gerekse IBAN bilgilerini alarak ya da CV’lerine ekledikleri fotoğrafları istenmeyen ortamlara aktararak çocuklarımızı çeşitli suçlara ulaştırabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Burs arayan öğrencilere çağrıda bulunan Serkan Ayaz, şu ifadeleri kullandı:

“Burada öğrencilerimize uyarımız, kaynağından emin olmadıkları sitelere girmemeleri; kendilerini burs verdiğini iddia eden vakıf, dernek olarak tanıtan kişilere doğrudan itibar etmemelerini öneriyoruz. Zira bunun sonucunda, bir yıldan 3 yıla kadar basit dolandırıcılıktan yahut 3 yıldan 10 yıla kadar nitelikli dolandırıcılık suçuyla yargılamayla karşı karşıya kalabilirler o yüzden çocuklarımızın durumundan faydalanmak isteyen kişilere fırsat vermememiz gerekiyor.”

KAYNAĞINDAN EMİN DEĞİLSENİZ AÇMAYIN!

Dolandırıcıların çeşitli yöntemler kullandığını söyleyen Ayaz “Çeşitli oltalama yöntemleriyle devlet kurumlarını, hatta e-Devlet’i bile bizzat taklit edebiliyorlar, o yüzden kaynağından emin olmadıkları sitelere kesinlikle girmemelerini öneriyoruz. Uzantısı örneğin “gov.tr” yerine “.com.tr” yapabilirler. Ünvanını bile birebir, hatta logosunu bile birebir kopyalayabiliyorlar” ifadelerini kullandı.