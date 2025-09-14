Ankara'daki bakımsız okul tepki çekmişti... İki yetkili görevden alındı

EĞİTİM SERVİSİ — Ankara’da Gazi Ortaokulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne yakın konumuna rağmen bakımsız ve tehlikeli koşullarda yeni eğitim yılına merhaba dedi. Eksik hazırlıklar ve fiziki yetersizlikler nedeniyle okul müdürü ve müdür yardımcısının görevden alındığı bildirildi.

CAMLAR KIRIK, DUVARLAR YIKIK!

354 öğrenci ve 30 öğretmenin eğitim gördüğü Gazi Ortaokulu’nda yıkık duvarlar, kırık camlar, patlamış fayanslar ve çürümüş zeminler bulunuyor. Tuvaletler hijyen yoksunu ve temizlik personeli bulunmuyor. Teneffüslerde oluşan toz bulutları öğrencilerin sağlığını tehdit ederken, veliler çocuklarını büyük kaygıyla okula gönderiyor.

2 YETKİLİ GÖREVDEN ALINDI

Okulun eğitim öğretime zamanında hazır edilmemesi gerekçesiyle, okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden alındı.