Bakan Bolat duyurdu: 21 Kasım'da e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz

Bakan Bolat duyurdu: 21 Kasım’da e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz

Güncelleme:
Bakan Ömer Bolat, 21 Kasım’da sektör oyuncularıyla e-Ticaret festivali düzenleyeceklerini belirterek, “Buradaki amacımız, ekonomiyi canlandırmak ve ekonomideki canlılığı artırmaktır” dedi.

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Türkiye’de e-Ticaret’in geleceği; rekabet, regülasyon ve tüketici deneyimi odağında ‘Yapay Zekâ Çağında e-Ticaretin Geleceği’ zirvesinde konuşuldu.

İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği (İEAD) ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Covid-19’un e-Ticaret sektörünün Türkiye’de anlaşılmasında önemli etkisi olduğunu söyledi. 2019’da genel ticaret içinde yüzde 4,5 payı olan e-Ticaret sektörünün geçen yıl itibarıyla yüzde 19,5’e kadar yükseldiğini anlatan Bolat, 2022’de 5,5 trilyon dolar olan küresel e-Ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 7 trilyon dolara yükseldiğini, 2026’da 8 trilyon doları aşmasının beklendiğini vurguladı.

ORAN YÜZDE 55,7'YE YÜKSELDİ

Türkiye’de e-Ticaret hacminin 2024’te bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artarak 3 trilyon lirayı aştığını, bu rakamın 90 milyar dolara tekabül ettiğini ifade eden Bakan Bolat, “Ülkemizde internet üzerinden mal ve hizmet siparişi veren fertlerin oranı 2020’de Covid-19’un ilk yılında yüzde 35 iken bu yıl yüzde 55,7’ye yükseldi. Beş yılda iki katından fazla e-Ticaret’le sipariş verme oranı yükselmiş oldu” dedi.

Türk filmlerinin yurt dışında çok izlenmesinin Türk ürünlerinin tercih edilmesine dolaylı etki sağladığına işaret eden Bolat, şöyle konuştu:

21 Kasım’da sektör oyuncularıyla, siz değerli işletmelerle birlikte bir e-Ticaret festivali düzenleyeceğiz. Buradaki amacımız ekonomiyi canlandırmak ve ekonomideki canlılığı artırmaktır. Sosyal medyada ne kadar felaket senaryosu çizilmeye çalışılsa da memnuniyetle görüyoruz ki ekonominin makro-göstergelerinde ve bütün göstergelerde olumlu bir trend, güçlü bir istikrara doğru iyileşme söz konusu. Salgın, savaşlar ve depremler sonrasında yaralarımızı hızla sardık. 

