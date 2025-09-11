100 liralık ürüne 120 lira kargo! Fiyatlar uçtu, tepkiler çığ gibi

KAAN ZENGİNLİ - Türkiye’de hızla büyüyerek, yıl sonunda 5 trilyon TL pazar hacmine ulaşması beklenen e-Ticaret sektörü, beraberinde lojistik problemleri de gündeme taşıdı. Artık sadece tüketiciler değil, küçük ve orta ölçekli işletmeler de kargo sektörünü en çok tartışılan başlıklardan biri hâline getirdi. Yükselen kargo ücretleri, teslimatların gecikmesi ve hafta sonları neredeyse tamamen duran hizmetler hem vatandaşları hem de işletmeleri zor durumda bırakıyor.

'ADALETSİZLİK VAR'

Gelinen noktada düşük fiyatlı ürünlerde kargo bedeli ürün fiyatını geçmiş durumda. 100 liralık bir tişörte 120 lira, 10 liralık kitaba 79 lira kargo ücreti talep ediliyor. İstanbul’dan Diyarbakır’a gönderilen 5 kilogramlık bir kolinin ücreti 600 ile 1.200 TL arasında değişirken, Çin’den İstanbul’a gelen aynı ağırlıktaki kargonun fiyatı 1.200-1.500 TL bandına kadar çıkıyor. Yani şehirler arası gönderiler, uluslararası taşımacılıkla neredeyse yarışır hâle geldi.

DEV PAZAR İKİ GÜN DURUYOR

Sorun yalnızca fiyatlarla sınırlı değil. Kargo şirketlerinin hafta sonları çalışmaması da tüketici tepkisini büyütüyor. Cuma günü verilen siparişlerin pazartesiye kadar depolarda beklemesi, hem vatandaşın hem de e-Ticaret şirketlerinin sabrını zorluyor. Özellikle kampanya dönemlerinde yoğunluğun arttığını belirten e-Ticaret firmaları, “Müşteri memnuniyetimiz zedeleniyor. Ürünler stoklarımızda hazır, ancak kargo şirketleri çalışmadığı için müşteriye ulaşamıyor” diyerek problemin ticari kayıplara yol açtığını vurguluyor.

'MALİYETLER ARTIŞI ZORLUYOR'

Sektör temsilcileri ise maliyetleri gerekçe göstererek temkinli davranıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, personel giderleri ve işletme maliyetlerinin baskısı, kargo şirketlerini yeni bir iş modeline geçişte zorlayan başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Bir kargo şirketi yöneticisi, “Hafta sonu mesaisi için vardiya sistemini gündemimize aldık. Ancak mevcut maliyetlerle bu kolay bir dönüşüm değil” sözleriyle sektördeki karışıklığı özetliyor.

YILDA 1,2 MİLYAR GÖNDERİ

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği verilerine göre e-Ticaret hacminin yıl sonunda 5 trilyon TL olması bekleniyor. Buna karşılık Türkiye’de her gün yaklaşık 10 milyon kargo taşınıyor ve yılda 1,2 milyar gönderi tüketiciye ulaştırılıyor. e-Ticaret lojistik pazarının büyüklüğü 50 milyar TL’yi bulurken, sektörde 400 bine yakın kişi istihdam ediliyor. Bu kadar büyük bir pazarın hafta sonları tamamen durma noktasına gelmesi, uzmanlara göre kabul edilemez bir durum.

İADE ÜCRETİ İŞLETMEYE AİT

Ticaret Bakanlığı bir dizi yeni düzenlemeyi devreye alıyor. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, internetten yapılan alışverişlerde ürün iadesinde kargo ücreti artık tüketiciden alınmayacak. Bu masraf doğrudan satıcı ya da sağlayıcı tarafından karşılanacak. Uzmanlar bu adımın önemli olduğunu ancak problemin kökten çözümü için hem fiyat istikrarı hem de hizmet sürekliliği konusunda daha kapsamlı adımlar gerektiğini vurguluyor.