Pegasus'un ardından AJet de yasakladı! Yolculuk yapacaklar dikkat

Pegasus'un ardından AJet de yasakladı! Yolculuk yapacaklar dikkat

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Anadolu Ajansı

Pegasus'un ardından AJet de taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımını yasakladı.

İstanbul-Seul seferini Asiana Havayolları'na uçak Kazakistan Hava Sahası'nda seyir halindeyken bir yolcunun taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) koltuk arasına düşmesi nedeniyle uçak İstanbul Havalimanı'na geri dönmüştü.

Bunun üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü "Benzer bir riskin ülkemizde yaşanmaması adına Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla hava yolu işletmelerimize taşınabilir şarj cihazlarının uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduk" açıklamasında bulunmuştu.

PEGASUS DA YASAKLAMIŞTI

Pegasus uçuşlarda powerbank kullanımını yasaklarken AJet'ten de açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklama göre, SHGM'nin tavsiye kararına istinaden taşınabilir şarj cihazlarının uçakta kullanımı ve taşınmasıyla ilgili yeni kararlar alındı.

Yeni karar kapsamında 100 watt/saate kadar olan lityum bataryalı taşınabilir şarj cihazları (powerbank), elektronik sigaralar, yedek/harici bataryalar kabin bagajında taşınacak ancak uçak içinde çalıştırılmayacak ve kullanılmayacak.

Hava yolu şirketinden 100-160 watt/saat arasındaki lityum bataryalar için izin alınacak. 160 watt/saat üzerindeki lityum bataryalar ise yolcu bagajı olarak taşınmayacak ancak sadece belirli şartların karşılanması dahilinde kargo olarak taşınabilecek.

