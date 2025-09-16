Diyabete karşı buhar tedavisi! Çalışmalar sürüyor

ZİYNETİ KOCABIYIK - Tip 2 diyabetin ilaçsız tedavisi için yeni yöntemler deneniyor. Bunlardan biri de sonuçları Diabetes Research and Clinical Practic’de yayınlanan iki çalışmada araştırılan ‘buhar tedavisi’.

Henüz araştırma düzeyinde olan bu tedavi, ince bağırsağın ilk kısmı olan onikiparmak bağırsağının iç yüzeyine sıcak buhar püskürtülerek kasıtlı olarak hasar verilmesini içeriyor. Araştırmalar, Tip 2 diyabet hastası olup karbonhidrat, yağ ve şeker açısından zengin beslenen kişilerin duodenum astarının (mukozasının) genellikle çok daha kalın olduğunu gösteriyor.

Bilim adamları, yüksek kan şekeri seviyelerinin ve ardından insülin hormonunun salgılanmasının, vücutta hücre ve doku büyümesini teşvik eden sinyaller oluşturduğuna inanıyor. Bu durum, iç zarın şişmesine ve insüline karşı daha az duyarlı hâle gelmesine sebep olarak Tip 2 diyabetin oluşmasına yol açıyor.

İlgili Haber Hem sarısı hem karası şifa deposu! Doğal ilaç gibi

YAKIN ZAMANDA GIE'DE YAYINLANDI

Ancak yeni tedavi yöntemiyle, onikiparmak bağırsağının üst yüzeyi ‘yenilendikten’ sonra, insüline karşı tekrar daha hassas hâle gelebiliyor ve hastaların kan şekeri seviyeleri normale dönebiliyor. Diabetes Research and Clinical Practice dergisinde yayınlanan, Avrupa ve Brezilya’daki merkezlerde yapılan klinik araştırmanın sonuçlarına göre, iki yıl sonra hastaların kan şekeri seviyeleri ‘önemli ölçüde düştüğü’ ve hastaların yüzde 50’sinden fazlasının diyabet ilaçlarını azalttığı veya sabit tuttuğu bulundu.

Şili’de 20 hastaya uygulanan yeni bir tedavi yönteminin kullanıldığı küçük çaplı bir deneyde, tedaviden dokuz ay sonra araştırmaya katılanların insülini bırakabildiği görüldü. Bu çalışmanın sonuçları yakın zamanda Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Derneğinin dergisi olan GIE’de yayınlandı.