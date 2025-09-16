Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Diyabete karşı buhar tedavisi! Çalışmalar sürüyor

Diyabete karşı buhar tedavisi! Çalışmalar sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Diyabete karşı buhar tedavisi! Çalışmalar sürüyor
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tip 2 diyabetin ilaçsız tedavisi için umut vadeden buhar tedavisi yöntemi, onikiparmak bağırsağına uygulanan kontrollü hasarla insülin duyarlılığını artırmayı hedefliyor; klinik araştırmalarda kan şekeri seviyelerinde belirgin düşüş ve ilaç kullanımında azalma gözlendi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Tip 2 diyabetin ilaçsız tedavisi için yeni yöntemler deneniyor. Bunlardan biri de sonuçları Diabetes Research and Clinical Practic’de yayınlanan iki çalışmada araştırılan ‘buhar tedavisi’.

Henüz araştırma düzeyinde olan bu tedavi, ince bağırsağın ilk kısmı olan onikiparmak bağırsağının iç yüzeyine sıcak buhar püskürtülerek kasıtlı olarak hasar verilmesini içeriyor. Araştırmalar, Tip 2 diyabet hastası olup karbonhidrat, yağ ve şeker açısından zengin beslenen kişilerin duodenum astarının (mukozasının) genellikle çok daha kalın olduğunu gösteriyor.
Bilim adamları, yüksek kan şekeri seviyelerinin ve ardından insülin hormonunun salgılanmasının, vücutta hücre ve doku büyümesini teşvik eden sinyaller oluşturduğuna inanıyor. Bu durum, iç zarın şişmesine ve insüline karşı daha az duyarlı hâle gelmesine sebep olarak Tip 2 diyabetin oluşmasına yol açıyor.

YAKIN ZAMANDA GIE'DE YAYINLANDI

Ancak yeni tedavi yöntemiyle, onikiparmak bağırsağının üst yüzeyi ‘yenilendikten’ sonra, insüline karşı tekrar daha hassas hâle gelebiliyor ve hastaların kan şekeri seviyeleri normale dönebiliyor. Diabetes Research and Clinical Practice dergisinde yayınlanan, Avrupa ve Brezilya’daki merkezlerde yapılan klinik araştırmanın sonuçlarına göre, iki yıl sonra hastaların kan şekeri seviyeleri ‘önemli ölçüde düştüğü’ ve hastaların yüzde 50’sinden fazlasının diyabet ilaçlarını azalttığı veya sabit tuttuğu bulundu.

Şili’de 20 hastaya uygulanan yeni bir tedavi yönteminin kullanıldığı küçük çaplı bir deneyde, tedaviden dokuz ay sonra araştırmaya katılanların insülini bırakabildiği görüldü. Bu çalışmanın sonuçları yakın zamanda Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Derneğinin dergisi olan GIE’de yayınlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

HIV’le yaşayan her üç kişiden biri frengi taşıyıcısıİsrail ordusu yeni bir kara harekatı başlattı! Hedef Gazze'yi işgal etmek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
HIV’le yaşayan her üç kişiden biri frengi taşıyıcısı - SağlıkHIV’le yaşayan her üç kişiden biri frengi taşıyıcısıNefes darlığını hafife almayın! Akciğer sertleşmesi olabilir - SağlıkNefes darlığını hafife almayın! Akciğer sertleşmesi olabilirKayısı çekirdeği hem şifa hem zehir olabilir! - SağlıkKayısı çekirdeği hem şifa hem zehir olabilir!Egzersiz, prostat kanserinden de koruyor - SağlıkEgzersiz, prostat kanserinden de koruyorBu hastalıkta erken teşhis hayat kurtarıyor! Tedavi edilebilir - SağlıkBu hastalıkta erken teşhis hayat kurtarıyor! Tedavi edilebilirUzmanlar uyardı! Ekran bağımlılığı, vücudu savunmasız bırakıyor - SağlıkUzmanlar uyardı! Ekran bağımlılığı, vücudu savunmasız bırakıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...