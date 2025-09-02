Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Hem sarısı hem karası şifa deposu! Doğal ilaç gibi

Hem sarısı hem karası şifa deposu! Doğal ilaç gibi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hem sarısı hem karası şifa deposu! Doğal ilaç gibi
Üzüm, Şifa, Antioksidan, Kan Şekeri, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz ve sonbaharın en sevilen meyvesi olan üzüm tam bir şifa deposu. Şükrü Can Gülşen, üzümün doğal bir mikrop öldürücü olduğunu söyledi.

Ziyneti Kocabıyık - Hem kırmızısı hem de sarısının farklı faydaları olduğunu söyleyen uzman diyetisyen Şükrü Can Gülşen üzümün, kabuğunda bulunan resveratrol dediğimiz mikro-besin öğesinin, doğal bir mikrop öldürücü olduğunu belirterek, “Bu da bağışıklığımızı korumada ne kadar etkili olduğunu gösterir. Ayrıca üzümün vücuttaki oksitlenmeyi gideren ve iltihabı gidermek gibi bir özelliği de vardır. Bunların yanında, karaciğeri temizleme etkisi de bulunur. Özellikle siyah üzüm; damar sertliğini, trombositlerin birleşmesi ve tansiyon dengesizliğini önler. Sarı veya siyah üzüm hazımsızlığı giderir. Üzüm kan şekerini çok hızlı bir şekilde yükseltir. Bu sebeple diyabet hastalarının yeterli ve dengeli tüketmesi zorunludur” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rahat rahat içiyoruz ama... Gazlı içeceklerde kellik riski
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rahat rahat içiyoruz ama... Gazlı içeceklerde kellik riski - SağlıkRahat rahat içiyoruz ama... Gazlı içeceklerde kellik riskiÇocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açabilir: İdrar yolu enfeksiyonu - SağlıkÇocuklarda kalıcı böbrek hasarına yol açabilir: İdrar yolu enfeksiyonuHangi ilacı ne zaman kullanmalı? Zamanlama hatası yapmayın - SağlıkHangi ilacı ne zaman kullanmalı? Zamanlama hatası yapmayın21. yüzyılın yeni çocuk hastalığı: Klip sendromu - Sağlık21. yüzyılın yeni çocuk hastalığı: Klip sendromu200 yıllık stetoskopa yapay zeka dokunuşu! Saniyeler içinde 3 tür kalp hastalığı teşhis ediyor - Sağlık200 yıllık stetoskopa yapay zeka dokunuşu!Uzmanından uyarı: Rafine şeker bağışıklığı zayıflatıyor, tatlı ihtiyacını doğal yollarla karşılayın - SağlıkUzmanından uyarı: Rafine şeker bağışıklığı zayıflatıyor, tatlı ihtiyacını doğal yollarla karşılayın
Sonraki Haber Yükleniyor...