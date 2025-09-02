Hem sarısı hem karası şifa deposu! Doğal ilaç gibi

Ziyneti Kocabıyık - Hem kırmızısı hem de sarısının farklı faydaları olduğunu söyleyen uzman diyetisyen Şükrü Can Gülşen üzümün, kabuğunda bulunan resveratrol dediğimiz mikro-besin öğesinin, doğal bir mikrop öldürücü olduğunu belirterek, “Bu da bağışıklığımızı korumada ne kadar etkili olduğunu gösterir. Ayrıca üzümün vücuttaki oksitlenmeyi gideren ve iltihabı gidermek gibi bir özelliği de vardır. Bunların yanında, karaciğeri temizleme etkisi de bulunur. Özellikle siyah üzüm; damar sertliğini, trombositlerin birleşmesi ve tansiyon dengesizliğini önler. Sarı veya siyah üzüm hazımsızlığı giderir. Üzüm kan şekerini çok hızlı bir şekilde yükseltir. Bu sebeple diyabet hastalarının yeterli ve dengeli tüketmesi zorunludur” dedi.