Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, http://mebbis.meb.gov.tr hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" ifadelerini kullandı.