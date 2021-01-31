Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, http://mebbis.meb.gov.tr hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk: Bireysel ve mesleki gelişim programları başvuruları başladı
31.01.2021 - 17:00 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bireysel ve mesleki gelişim programlarının hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenin kullanımına açıldığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,bireysel ve mesleki gelişim programları,
764155 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/764155.aspx
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