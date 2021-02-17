Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerin hukuk eğitimine taleplerinin giderek arttığını belirten Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin artırılması için yeni tedbirler aldı. Türkiye'de 47'si devlet, 37'si vakıf olmak üzere 84 hukuk fakültesinin bulunduğunu belirten YÖK, alınan son tedbirle ilgili şu açıklamayı yaptı: Öğrencilerin hukuk fakültelerine yerleşebilmesi için YKS'deki başarı sıralamaları 2018-2019'da 190 bin, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 125 bin olarak uygulanıyordu. Fakat başarı sırası şartının yükseltilmesini çok önemsiyoruz. Bu yüzden 2021-2022 yılı öğrenci yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere sıralama şartını 125 binden 100 bine yükselttik. Yeni YÖK'ün Türk yükseköğretim sistemine kazandırdığı başarı sıralaması şartının kendi içinde kontenjan planlamasına da kalite odaklı katkı sağladığı görüldü. Ayrıca devlet üniversitelerinde en düşük puanla yerleşen adayın başarı sıralaması 33 bin 813, vakıf üniversitelerinde ise en düşük puanlı adayın başarı sıralaması ise 125. Bu rakamlar, sıralama şartının yükseltilmesinin önemine de işaret ediyor. Üniversiteye hazırlanan adaylarımızın beklentilerinin ve idareye olan güveninin korunması hem de vakıf üniversitelerinin gerekli tedbirleri almaları ve kontenjan planlamalarını gerçekçi, daha rasyonel ilkeler çerçevesinde yapmalarına fırsat tanınması elzemdir. Bu sebeple başarı sıralaması şartının 100 bine yükseltilmesine karar verdik. ANKARA