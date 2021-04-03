Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Avrupa ülkeleri arasında öğrenci, eğitim personeli, stajyer ve mesleki eğitim alanında değişim programı Erasmus+ ve dayanışma programlarından Türkiye'den yılda 60 bine yakın kişi faydalanıyor. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Erasmus+ ve dayanışma programlarını 17 yıldır yürüttüklerini açıkladı. Program çerçevesinde yıllık 135 milyon avroluk bütçenin değerlendirildiğini aktaran Astarcı şunları söyledi: Yaklaşık 60 bin insanımızı yurt dışına, ağırlıklı Avrupa Birliği ülkelerine eğitime gönderiyoruz. Bu 60 bin insanımızın, 20 bini üniversite, 10 bini lise öğrencisidir. Çoğunluğu meslek lisesi öğrencileri ise bir ila üç ay staj yapmaya gidiyor. Otuz bini ise farklı yaşlardan; hocalarımız, dernek, vakıf, STK ve kamu kurumu çalışanlarımız proje kapsamında eğitim ve gençlik faaliyetine katılıyor. Bugüne kadar 17 yıldır 1,4 milyar avroluk hibeyi 36 bin farklı projeye, 700 bin insanımıza tahsis ettik.

1 MİLYAR AVRO TAHSİS EDİLDİ

Erasmus+ programının AB Komisyonunca yedi yıllık süreç şeklinde ilan edildiğini hatırlatan Astarcı şöyle konuştu: 2021-2027 yılı için de yeni Erasmus+ programına başlıyoruz. Bu yedi yıl için AB Komisyonu, yüzde 91 genel bütçede artış planlıyor. Bununla toplam Erasmus+ bütçesi 34 program ülkesine dağıtılacak hibe miktarı 28 milyar avro olarak belirlendi. AB Komisyonu, bunun yanı sıra Avrupa Dayanışma Programlarına yedi yıllık süreç için yaklaşık 1 milyar avro bütçe tahsis etti. Önümüzdeki aylarda bakanlık düzeyinde AB Komisyonuyla yedi yıllık anlaşma imzalayacağız. Burada da bir müzakere yapacağız. AB, bütçeyi yüzde 91 artırdı, Türkiye ne kadar artırabilecek bu belirlendikten sonra anlaşma imzalanacak. Bu program her yıl binlerce insanımıza dokunduğu için bütçenin Türkiye tarafından da artırılması yönünde beklentimiz var. Geçen yılki bütçeyi dikkate alırsak 135 milyon avro, 1,2 milyar lira çok ciddi bütçe. Bu 7 yılda da kaynaklarımızı hayırlı projelere kullanırız. Anadolu'nun en ücra köşesinde sesimizi duyarak ilinden, ilçesinden, köyünden hiç çıkmamış gençlerimizi bulup AB tecrübesi kazandırma düşüncesindeyiz.