Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, rehber, MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) çalışmalarına ışık tutmak amacıyla yayımlandı.

Atölyelerin felsefesi ve atölyelerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülme süreçlerinde yönetici, öğretmen ve öğrencilere yol gösterecek yönlendirmeler bulunan rehberde, TBA'ları destekleyen eğitim yaklaşımları ile temel eğitim ve orta öğretimdeki TBA'ların etkin kullanımına yönelik öneriler de yer alıyor.

Okullara TBA kurulumu, okul yöneticileri ve öğretmenlere sunulan yönlendirici bilgiler de rehberde bulunuyor.

Rehbere "tba.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.

"Pek çok okulumuzda çok iyi tasarım örnekleriyle karşılaştık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBA'ların felsefesini "Biz, çocuklarımızın sadece sıralarında oturan çiçek olmalarını değil deneyerek, yanılarak, tasarlayarak, keşfederek var olmalarını istiyoruz. Bunun için, eğitim ekosistemleri oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki yaşam becerileri güçlü, sanatın ve tasarımın ince ayarından geçmiş nesiller, dünyanın her türlü meydan okumalarına karşı güçlü ve zarif bir duruş sergileyebilmektedir." ifadeleriyle anlattı.

Öğrenciler, öğretmenler ve velilerden gelen yoğun istekle gözlemler ve kanıta dayalı çalışmalar sonucunda atölyeleri ülke genelinde yaygınlaştırma kararı aldıklarını belirten Selçuk, "Pek çok okulumuzda çok iyi tasarım örnekleriyle karşılaştık. Bu tasarımlarla ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ödül alan öğrencilerimiz oldu. Tasarım kültürünün eğitim kurumlarımızda benimsenmesiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizin tasarım ve beceri temelli yapılandırılması, 2023 Eğitim Vizyonumuzda hedeflediğimiz paradigma değişimine bir adım daha yaklaştığımızı gösterdi bizlere." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Selçuk, rehbere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Sanatın ince ayarından geçmiş, içindeki müfredatı açığa çıkarabilmiş nesiller yetiştirmek için oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyelerimizde şimdi binlerce deneyimimiz oldu." ifadesini kullandı.