Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul, Ankara ve İzmir’i kapsayan çalışmada “En büyük hayalin nedir?” sorusuna çocukların yüzde 33’ü avukat veya savcı olmak yanıtını verirken, doktor olmak isteyenlerin oranı yüzde 27, mühendis olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 9 olarak karşımıza çıkıyor. Çok yanıtlı sorulara verilen cevaplara göre çocukların yüzde 93’ü hayallerini gerçekleştirmek için eğitime ihtiyaç duyduğunu ifade ederken yüzde 43’ü paraya, yüzde 32’si kendine inanmaya ve yüzde 14’ü çok çalışmaya ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.