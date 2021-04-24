İstanbul, Ankara ve İzmir’i kapsayan çalışmada “En büyük hayalin nedir?” sorusuna çocukların yüzde 33’ü avukat veya savcı olmak yanıtını verirken, doktor olmak isteyenlerin oranı yüzde 27, mühendis olmak isteyenlerin oranı ise yüzde 9 olarak karşımıza çıkıyor. Çok yanıtlı sorulara verilen cevaplara göre çocukların yüzde 93’ü hayallerini gerçekleştirmek için eğitime ihtiyaç duyduğunu ifade ederken yüzde 43’ü paraya, yüzde 32’si kendine inanmaya ve yüzde 14’ü çok çalışmaya ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.
Para değil eğitim istiyorlar
24.04.2021 - 05:16 | Son Güncelleme: 24.04.2021 - 05:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kuveyt Türk, 6-15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik araştırma yaptı.
Etiketler : eğitim,
785170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/785170.aspx
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