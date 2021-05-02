Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Başvuru  süresi  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  on  beş  (15)  gündür.  Başvurular  şahsen  veya  posta  ile  yapılacak  olup,  süresi  içinde  yapılmayan başvurular  ve  eksik  belge  ile  yapılacak  başvurular  kabul  edilmeyecektir. 

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