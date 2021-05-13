Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler, iyi bayramlar! Sınavla ilgili kaygınızı kısmen giderdik diye düşünüyorum. Şimdi, küçük bir ricam olabilir mi? Lütfen, bu bayram tatilini kitap okuyarak geçirin. Günlerinizi iyi cümleler, iyi fikirler, iyi hayallerle besleyerek geçirin. Farkınızı iyi şeylerle gösterin" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk'tan öğrencilere bayram mesajı
13.05.2021 - 20:23 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 20:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan gençlere bayram mesajı yayımladı.
Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
789665 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/789665.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER