Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin belirlenen bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacak.
Maltepe Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak
28.05.2021 - 15:19 | Son Güncelleme: 28.05.2021 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü, 30 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : maltepe üniversitesi,
791430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/791430.aspx
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