Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, seçilen okullara bugüne kadar yaklaşık 500 milyon lira yatırım yapıldı. Projenin hedeflerinden bir tanesi de bu okullarda görev yapan yaklaşık 48 bin öğretmene ilk yardım eğitimi verilmesiydi. Şu ana kadar 35.328 öğretmenin ilk yardım teorik eğitimi alması sağlandı. Bunlardan 11.715’i uygulamalı eğitimlerini de alarak ilk yardım eğitimlerini tamamladı. Haziran sonuna kadar öğretmenlerin tamamının uygulamalı eğitimlerini bitirmelerini hedeflediklerini belirten Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer “Yaklaşık 8 ay önce başlatılan proje ile bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırdık, diğer taraftan da okullar arası başarı farklarını azalttık. Ayrıca öğretmenlerimize yönelik ilk yardım eğitiminde de büyük aşama kaydettik” diye konuştu.