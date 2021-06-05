Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Pandemiyle beraber hayatımızda daha etkili olan dijital dünya, yapay zekâ gibi kavramlar, akademi dünyasının önemli isimlerince değerlendirilecek. Çevrim içi düzenlenecek zirve, 7 Haziran Pazartesi saat 20.00’de başlayacak. Beş gün sürecek zirve, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın katılacağı panelle başlayacak. Zirvede Prof. Dr. Sevil Atasoy, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Acar Baltaş ve Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan gençlerle buluşup dijital geleceğe ilişkin konularda sohbet edecek. Zoom üzerinden gerçekleştirilecek zirve, Üsküdar Üniversitesi Resmi YouTube kanalından da takip edilebilecek.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pandemi sürecinin başlamasıyla beraber gerekli altyapıyı sağladıktan sonra hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim modelini birleştirerek Fi-jital eğitim modeline geçtiklerini söyledi.