Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) dün tamamlandı. 1 milyon 243 bin 801 8. sınıf öğrencisinin katıldığı sınav, ilki sözel, ikincisi sayısal olmak üzere 2 oturumda gerçekleşti. Her öğrenci sınava okuduğu okulda girdi. Covid-19’a yakalanmış olanlar ise özel sınıflarda sınava alındı. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika cevapla süresi verildi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi. Öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçileri, saat 15.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Sınav sonrası açıklama yapan Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer “LGS problemsiz bir şekilde tamamlandı. Bütün sınav merkezlerinde Covid-19 salgınına karşı gerekli tedbirler titizlikle uygulandı. Böylesine merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektiriyor” dedi. Öte yandan, sonuçlar, 30 Haziran’da açıklanacak.