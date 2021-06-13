Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitenin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacak.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak
13.06.2021 - 08:12 | Son Güncelleme: 13.06.2021 - 08:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, 31 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : dumlupınar üniversitesi,
793165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/793165.aspx
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