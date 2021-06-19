Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Geçen yıl pandemi gölgesinde sınava hazırlanan ve tüm sorulara doğru cevap vererek birinci olmayı başaran 2020 YKS Şampiyonu Halid Oğuz Serçe, arkadaşlarına kalan sürede bol bol deneme sınavı çözmelerini önerdi. Uğur Okullarından mezun olan ve eğitimine Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam eden Halid Oğuz Serçe “Azim ve kararlılıkla çalışarak, öğretmenlerimin kesintisiz desteğiyle bu başarıyı elde ettim. Çok çalışmak kadar zihni dinlendirmek de önemli” diye konuştu. Halid Oğuz Serçe "Kendine güvenenler günde iki deneme sınavı bile çözebilir. Çünkü deneme çözmek hem kıyıda köşede kalan eksikleri görmeyi hem de zaman yönetimini öğrenmeyi sağlar. Sınav sizin için ne kadar tanıdıksa kendinizi o kadar rahat hissedersiniz. Bu yüzden deneme çözme işini olabildiğince gerçek sınava yaklaştırmakta fayda var" dedi.