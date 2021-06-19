Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversitenin birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacak.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 39 öğretim üyesi alacak
19.06.2021 - 08:16 | Son Güncelleme: 19.06.2021 - 08:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü, 39 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,
793812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/793812.aspx
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