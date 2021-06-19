Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; anabilim dalı itibariyle unvanı belirtilen üniversitenin akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.
Ankara Üniversitesi 89 öğretim üyesi alacak
19.06.2021 - 08:20 | Son Güncelleme: 19.06.2021 - 08:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 89 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Ankara Üniversitesi,
793813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/793813.aspx
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