Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca belirlenen kadrolara öğretim elemanı alınacak.
İstanbul Gedik Üniversitesi 1 öğretim üyesi alacak
20.06.2021 - 08:16 | Son Güncelleme: 20.06.2021 - 08:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü, 1 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : İstanbul Gedik Üniversitesi,
793906 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/793906.aspx
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