Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği doğrultusunda, üniversiteye tam zamanlı öğretim üyeleri alınacak. Son başvuru tarihi 5 Temmuz 2021.
Sabancı Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
21.06.2021 - 09:08 | Son Güncelleme: 21.06.2021 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü, 4 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : Sabancı Üniversitesi,
794000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/794000.aspx
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